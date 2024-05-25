انت الأن تتابع خبر لقاءات جديدة لأحياء مسار المفاوضات بين حماس والاحتلال والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - استكمالا لمساعي احياء مسار المفاوضات بين حركة حماس والاحتلال الإسرائيلي، يزور مدير الاستخبارات المركزية الأميركية، وليام بيرنز، العاصمة الفرنسية باريس لعقد لقاءات، مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ورئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) ديفيد برنيع، وفقا لموقع أكسيوس عن مسؤول أميركي.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية أن بيرنز يعمل على صياغة خطوط عريضة لمحادثات تبادل المحتجزين والأسرى ووقف إطلاق النار.

وكان مسؤول أميركي قال؛ إن مدير السي آي إيه سيتوجه إلى أوروبا لإجراء محادثات من أجل "إعادة محادثات المحتجزين إلى مسارها الصحيح، وذلك وسط أنباء عن استعداد إسرائيل لتقديم تنازلات وصفت بالكبيرة من أجل إبرام صفقة لاستعادة المحتجزين في قطاع غزة.

وقالت قناة كان الإسرائيلية إن رئيس الأركان ورئيس الموساد ورئيس الشاباك ووزير الدفاع والوزيرين بمجلس الحرب بيني غانتس والوزير غادي آيزنكوت يؤيدون التوجه لصفقة مع حماس، ويزعمون أنها ضرورية في هذا الوقت.