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حزب الله يستهدف مواقع للاحتلال بقذائف مدفعية

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رياض - احمد صلاح - أكدت " حزب الله" مساء الخميس، استهدافها ثكنة ‏"زرعيت" الإسرائيلية بقذائف المدفعية التي أصابتها إصابة مباشرة.

وبالأسلحة الصاروخية، استهدف حزب الله موقع زبدين ‏في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، وموقع الرمثا ‏في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة، محققًا إصابات مباشرة في العمليتين.

و استهدف حزب الله انتشاراً ‏لجنود جيش الاحتلال في محيط موقع جل العلام، كما استهدف انتشاراً آخر للجنود الإسرائيليين في موقع عداثر، وذلك ‏بقذائف المدفعيّة التي حقّقت إصابات مباشرة في الاستهدافين .

أحمد صلاح

أحمد صلاح

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