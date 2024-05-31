انت الأن تتابع خبر حزب الله يستهدف مواقع للاحتلال بقذائف مدفعية والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - أكدت " حزب الله" مساء الخميس، استهدافها ثكنة "زرعيت" الإسرائيلية بقذائف المدفعية التي أصابتها إصابة مباشرة.
وبالأسلحة الصاروخية، استهدف حزب الله موقع زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، وموقع الرمثا في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة، محققًا إصابات مباشرة في العمليتين.
و استهدف حزب الله انتشاراً لجنود جيش الاحتلال في محيط موقع جل العلام، كما استهدف انتشاراً آخر للجنود الإسرائيليين في موقع عداثر، وذلك بقذائف المدفعيّة التي حقّقت إصابات مباشرة في الاستهدافين .