انت الأن تتابع خبر حزب الله يستهدف مواقع للاحتلال بقذائف مدفعية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أكدت " حزب الله" مساء الخميس، استهدافها ثكنة ‏"زرعيت" الإسرائيلية بقذائف المدفعية التي أصابتها إصابة مباشرة.



وبالأسلحة الصاروخية، استهدف حزب الله موقع زبدين ‏في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، وموقع الرمثا ‏في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة، محققًا إصابات مباشرة في العمليتين.



و استهدف حزب الله انتشاراً ‏لجنود جيش الاحتلال في محيط موقع جل العلام، كما استهدف انتشاراً آخر للجنود الإسرائيليين في موقع عداثر، وذلك ‏بقذائف المدفعيّة التي حقّقت إصابات مباشرة في الاستهدافين .