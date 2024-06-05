انت الأن تتابع خبر الحوثيون ينفذون 3 عمليات في البحر الأحمر والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال الناطق باسم أنصار الله يحيى سريع، انه تم تنفيذ 3 عمليات عسكرية بالبحر الأحمر وبحر العرب ردا على جرائم العدو بحق النازحين في رفح.

وقال سريع: نفذنا عمليتين بالبحر الأحمر ضد سفينتين لشركات اخترقت حظر الدخول لموانئ فلسطين المحتلة، ونفذنا عملية بالمسيرات ضد سفينة أميركية شرقي بحر العرب.

وأكد سريع: مستمرون بتنفيذ عملياتنا نصرة للشعب الفلسطيني حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة.

من ناحية ثانية، قال المكتب السياسي لجماعة أنصار الله "الحوثيين" في اليمن، الأربعاء، إن ما تسمى "مسيرة الأعلام" وما رافقها من تدنيس لباحات المسجد الأقصى، تعد استفزازا لمشاعر المسلمين.