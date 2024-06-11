انت الأن تتابع خبر بعلامات تعذيب على أجسادهم .. الاحتلال يفرج عن نحو 50 أسيرًا من غزة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيليّ، الثلاثاء، عن عشرات من الفلسطينيين اعتقلهم جيشها من محافظتي غزة والشمال خلال عملياته البرية ضمن حربه المتواصلة على القطاع منذ 7 أكتوبر الماضي.

وأبلغت مصادر ميدانية، لوسائل إعلام محلية فلسطينيّة بأنّ دولة الاحتلال “أفرجت عن حوالي 50 أسيرًا من محافظتي غزة والشمال”.

فيما قالت مصادر طبية إنّ "33 أسيرًا، من إجمالي الأسرى المفرج عنهم الثلاثاء، وصلوا مستشفى كمال عدوان (شمال) لتلقي العلاج نتيجة أوضاع صحية صعبة يعانون منها".

وأضافت هذه المصادر، أنّ عددًا من الأسرى "تظهر على أجسادهم علامات التعذيب".

ولا يتوفر إحصاء بشأن عدد الفلسطينيين الذين اعتقلهم الجيش الإسرائيلي من غزة، فيما أفادت منظمات حقوقية ووسائل إعلام إسرائيلية باستشهاد العشرات منهم جراء التعذيب وظروف الاعتقال داخل دولة الاحتلال..