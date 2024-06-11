انت الأن تتابع خبر ثلاثة شهداء برصاص الاحتلال غربيّ جنين والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - استشهد، مساء الثلاثاء، ثلاثةُ فلسطينيين وأصيب ثلاثة آخرون، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها قرية كفر دان غرب مدينة جنين شماليّ الضفة الغربية.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، إن ثلاثة فلسطينيين استشهدوا وأصيب ثلاثة آخرون بجروح حرجة في الرأس والصدر، وآخر بجروح متوسطة في الفخذ، برصاص الاحتلال في بلدة كفر دان.

وكانت قوة خاصة من جيش الاحتلال اقتحمت القرية، وحاصرت منزلًا لعائلة عابد، قبل أن تقصفه بقذائف "إنيرجا".