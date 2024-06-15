انت الأن تتابع خبر القسام: أوقعنا قوة تابعة للإحتلال في حقل ألغام والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، عن إيقاع قوة تابعة للاحتلال إسرائيلية في حقل ألغام، فيما أفادت مصادر إعلامية، أن منطقة جنوب غربي مدينة غزة شهدت هبوط مروحيات إسرائيلية، تزامنا مع قصف من زوارق وآليات إسرائيلية.



وقالت القسام: إن مقاتليها تمكنوا من إيقاع قوة إسرائيلية مدرعة في حقل ألغام أعد مسبقا على مفترق النابلسي جنوب غرب مدينة غزة.



وأوضحت أنه فور وصول القوة المدرعة إلى المكان تم تفجيره وإيقاع القوة بين قتيل وجريح. وأضافت أنه تم رصد هبوط الطيران المروحي الإسرائيلي لإجلاء القتلى والجرحى.



وقد أفاد مصدر اعلامي بأن مروحيات إجلاء إسرائيلية هبطت جنوب غربي مدينة غزة، تزامنا مع قصف من زوارق وآليات إسرائيلية.