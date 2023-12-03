أخبار اليمن : المقاومة تكبّد قوات الاحتلال خسائر كبيرة

المقاومة تكبّد قوات الاحتلال خسائر كبيرةكثّفت المقاومة الفلسطينية في مناطق عديدة من قطاع غزة عملياتها ضد أهداف جيش الاحتلال، وكان من أبرز هذه العمليات ما أعلنته كتائب القسام عن استهداف نوعي مع ساعات الفجر الأولى لتمركز يحوي 60 جندياً في منطقة جحر الديك.

استهداف التحشدات

وقالت الكتائب إنها تمكنت من رصد التجمع في جحر الديك، واستهدافه بزراعة 3 عبوات مضادة للأفراد بشكل دائري حوله، ومن ثم تفجيرها في جنود الاحتلال، مشيرة إلى تقدم أحد عناصرها للإجهاز على من تبقى من أفراد القوة، فيما انسحب جميع العناصر بعدها إلى مواقعهم بسلام بعد "إيقاع عدد كبير من جنود الاحتلال قتلى".

كما أعلنت كتائب القسام عبر قناتها على "تيلغرام" عن استهداف عدد من تحشدات الاحتلال، حيث أفادت بأنها استهدفت تحشدات للجيش شرق مغتصبة "ماجين" برشقة صاروخية، كما قصفت تجمعاً للجنود شرق خانيونس بقذائف الهاون.

وفي دير البلح، قالت كتائب القسام إنها قصفت تجمعاً لجنود الاحتلال شرق المدينة بقذائف الهاون من العيار الثقيل .

كما أعلنت القسام استهداف "قوة خاصة" متحصنة داخل مبنى في بيت حانون بقذيفة "TBG" مضادة للتحصينات، واشتبكت معها بالأسلحة الرشاشة، مجهزة على عدد من جنود القوة.

وقالت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، إنها اشتبكت مع قوة إسرائيلية راجلة في خانيونس، وقصفتها بقذائف الهاون والـ"آر بي جي".

تدمير الآليات

وحتى ساعات ما بعد عصر الأحد، أعلنت القسام عن استهداف 11 آلية ما بين دبابة وناقلة جند وجرافة وتدمير عدد منها بشكل كامل، وكان لمنطقة شرق دير البلح حصة كبيرة من الاستهدافات، حيث استهدف عناصر القسام 5 آليات شرق المدينة بعبوات العمل الفدائي وقذائف "الياسين 105"، وأكد القسام" تدمير 3 آليات بشكل كامل".

كما قالت كتائب القسام إنها استهدفت دبابةً صهيونيةً متوغلة غرب جباليا بقذيفة "الياسين 105"، كما دكت بقذائف "الياسين 105" دبابتين للاحتلال جنوب بيت لاهيا.

وفي خانيونس جنوب القطاع، قالت القسام إنها استهدفت دبابة وناقلة جند بقذائف "الياسين 105"، كما استهدفت جرافة إسرائيلية من نوع D9 بقذيفة "تاندوم" شمال المدينة.

وقالت سرايا القدس إن عناصر لها فجروا عبوة في دبابة لجيش الاحتلال كانت متوغلة في منطقة المجرافة في غزة.

كما أفادت كتائب القسام بأنها استهدفت دبابة صهيونية جنوب بيت لاهيا بقذيفة "الياسين 105".

القصف الصاروخي

وظهر اليوم، قصفت كتائب القسام مستوطنة "سديروت" برشقة صاروخية، كما أطلقت رشقة باتجاه قاعدة "رعيم" العسكرية.

وبمنظومة الصواريخ "رجوم" قصيرة المدى من عيار 114ملم، قالت القسام إنها استهدفت مستوطنة "أميتاي" على تخوم القطاع.

ونشرت الكتائب على قناتها على تيلغرام في ساعات عصر الأحد، بأنها قصفت "عسقلان" برشقة صاروخية "رداً على المجازر الصهيونية بحق المدنيين"، إضافة لقصفها مستوطنة "افيشالوم" برشقة من الصواريخ.

وقالت سرايا القدس إنها قصفت بئر السبع وصوفا وحوليت برشقات صاروخية "مركّزة"، كما أعلنت السرايا قصفها "سديروت" برشقات صاروخية.

كما كشفت سرايا القدس في ساعات صباح اليوم عن استهدافها "رفيم ومفتاحيم" برشقات صاروخية.

كمين في فتحة نفق

وقالت كتائب الشهيد عز الدين القسام إنها تمكنت من "تفجير فتحة أحد الأنفاق بمجموعة من جنود العدو شرق بيت لاهيا، بعد تفخيخها بالعبوات الصدمية والرعدية، واستدراج القوة إلى عين النفق".

حقل ألغام

ومساء الأحد، أعلنت القسام عن تمكن عناصرها من تفجير حقل ألغام في قوة راجلة مكونة من 8 جنود، وبعدها "تم الإجهاز على من بقي منهم على قيد الحياة من نقطة صفر شمال شرق مدينة خانيونس".