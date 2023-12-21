أخبار اليمن : القسام توجه رسالة للمستوطنين: نتنياهو مصرّ على قتل الأسرى

القسام توجه رسالة للمستوطنين: نتنياهو مصرّ على قتل الأسرىوجهت كتائب القسّام، رسالة للمستوطنين عبر مقطع فيديو نشرته تحت عنوان: "رغم حرصنا على الحفاظ على حياتهم، لا يزال نتنياهو يصرُّ على قتلهم"، في إشارة إلى قتل العدو الصهيوني ثلاثةً من أسراه الموجودين في قطاع غزّة.

وظهر في الفيديو الذي نشر مساء اليوم ثلاثة أسرى صهاينة هم: إيليا توليدانو، نك بيرز، ورون شيرمان، الذين كانوا داخل غرفة في نفق.

وتوجّهت "القسّام" إلى المستوطنين الصهاينة بقولها إنّ هؤلاء الثلاثة "قُتلوا بسلاح جيشكم".

وأمس الأربعاء، نشرت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، فيديو لأسيرين إسرائيليين لديها، يطالبان حكومتها بوقف إطلاق النار في قطاع غزّة وإنجاز صفقة لتبادل الأسرى، مشيرَين إلى أنّ حياتهما في خطر بسبب القصف الصهيوني.

وتوجّه أحدهما إلى رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، وأعضاء "كابينت" الحرب يوآف غالانت وبيني غانتس وهيرتسي هليفي، متهماً إياهم بأنّهم "يريدون عودة الأسرى أمواتاً"، في إطار محاولاتهم خفض ثمن التفاوض مع المقاومة الفلسطينية.

وقبل ذلك، نشرت "القسّام" رسالةً مصوّرةً من ثلاثه أسرى إسرائيليين كبار في السن لديها في قطاع غزّة، مطالبين عائلاتهم وحكومة الاحتلال بـ"عدم تركهم".

كما نشرت فيديو آخر عنوانه "الوقت ينفد"، وتظهر فيه مشاهد للأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية في غزّة، والذين قتلوا من جرّاء القصف الصهيوني على القطاع.