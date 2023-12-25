أخبار اليمن : محاكمة ١١ متهما في قضيتي فساد جسيمتين

محاكمة ١١ متهما في قضيتي فساد جسيمتين
أقرت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في اجتماعها الأسبوعي اليوم برئاسة رئيس الهيئة القاضي مجاهد أحمد عبد الله، إحالة ١١ متهما إلى النيابة في قضيتي فساد جسيمة إضرار بمصلحة الدولة في توريدات لأحد المؤسسات الإنتاجية.
يأتي إحالة القضية إلى النيابة، لاستكمال إجراءات رفع الدعوى الجزائية قبلهم أمام محكمة الأموال العامة ومكافحة الفساد.
وبلغ حجم الضرر مليون و٢١٢ ألف دولار بالإضافة إلى الإضرار بأراضي وعقارات الدولة في إحدى المحافظات وتسهيل الاستيلاء عليها.
وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد اتخذت الهيئة عدد من التدابير تتعلق ببلاغات فساد.
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