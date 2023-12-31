أخبار اليمن : 62 الف حالة سرطان مسجلة في اليمن

62 الف حالة سرطان مسجلة في اليمنزار رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، اليوم المؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان بالعاصمة صنعاء.

واطلع الدكتور بن حبتور، اثناء الزيارة ومعه وزير الصحة العامة والسكان في حكومة تصريف الأعمال الدكتور طه المتوكل ومدير مكتب رئيس الحكومة طه السفيان، على سير عمل المؤسسة وخدماتها الطبية وخدمات الرعاية الاجتماعية الخيرية التي تقدمها للمرضى على مستوى المركز الرئيسي بالأمانة وفروعها في المحافظات بإسناد عدد من رجال الأعمال الممثلين في مجلس أمناء المؤسسة.

وزار الدكتور بن حبتور ومعه الوزير المتوكل والسفياني ورئيس مجلس أمناء المؤسسة حسن الكبوس وأعضاء المجلس الدكتور محمد الأنسي ومحمد شارب وتوفيق الخامري، مركز الحياة للكشف المبكر عن السرطان، إضافة إلى مركز الامل لعلاج الأورام بأقسامه المختلفة كغرف العمليات والعناية المركزة والرقود والمختبر الطبي والصيدلية والأشعة المقطعية.

كما زاروا مركز رعاية وإيواء مرضى السرطان من الأطفال والنساء وما يقدمه من خدمات تمريضية وانشطة تتصل بالدعم النفسي للمرضى.

و التقى الدكتور بن حبتور، أثناء الزيارة رئيس واعضاء مجلس الامناء ورئيس المؤسسة الدكتور توفيق الخلي، حيث جرى الوقوف على أوضاع المؤسسة ونشاطها الخيري الذي يستفيد منه آلاف المواطنين المصابين بهذا الداء.

حيث أشاد الدكتور بن حبتور بالنشاط الطبي والإنساني الهام للمؤسسة وما تقدمه من خدمات هامة لمرضى السرطان.. و اثنى على التطور الكبير الذي تشهده المؤسسة في مجال توسيع خدماتها ومستوى التجهيزات في مركز الأمل للأورام.

وحيا عاليا المساعي الخيرية الحميدة لمجلس الأمناء في خدمة الجهد المبذول لتعزيز مستوى الخدمات الطبية المقدمة لمرضى السرطان وذلك من خلال توقيع عقد توريد جهاز المعجل الخطي للمركز الوطني لعلاج الأورام بتمويل من مؤسسة الكبوس للتجارة والصناعة ومتبرعين اخرين.

وعبر عن الشكر للطاقم الإداري والطبي والتمريضي والفني على جهودهم الانسانية تجاه مرضى السرطان.. مشددا على المسئولية الوطنية والانسانية والاخلاقية الواقعة على عاتق الجهات الحكومية المعنية وذات العلاقة والقطاع الخاص في دعم المؤسسة وعملها الخيري الجليل، أهمية ان تتضافر جهود الجميع لمواجهة هذا الداء الخبيث.

وكان الدكتور المتوكل قد أوضح أن عدد الحالات المسجلة بأمراض السرطان وصل إلى 62 ألف حالة .. موضحا ازدياد المصابين بهذا المرض خلال السنوات الاخيرة من العدوان والحصار جراء الاسلحة المحرمة دوليا التي استخدمها التحالف ضد أبناء الشعب اليمني.. منوها بمستوى التعاون والتكامل بين القطاع الحكومي والعمل الخيري للقطاع الخاص في مجال تقديم الخدمات لمرضى الأورام السرطانية.. لافتا إلى منع تحالف العدوان دخول عدد من الأجهزة المتصلة بمكافحة هذه الأمراض.

فيما أوضح رئيس المؤسسة الخلي ان عدد المستفيدين من نشاط المؤسسة في المركز الرئيسي وفروعها في المحافظات خلال العام الماضي 2023م وصل إلى قرابة عشرين ألف مريض.. لافتا إلى إجمالي الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين الذين قدموا الى المؤسسة في مركزها الرئيسي والفروع وصل إلى إلى أكثر من 270 خدمة متنوعة إضافة إلى استفادة قرابة 30 ألف حالة في مجال الرعاية الاجتماعية.

وأشار إلى أن الخدمات الصحية تشمل الادوية الكيماوية والمساعدة والموجهة والعمليات الجراحية والعلاج الإشعاعي والاشعة المقطعية والرنين المغناطيسي فيما تغطي خدمات الرعاية الاجتماعية جوانب الأمن الغذائي والمأوى والحماية والتعليم والتأهيل والتمكين الاقتصادي والدعم النفسي والاعضاء التعويضية.

وبين أن مشروع التمكين الاقتصادي التابع للمؤسسة يركز في نشاطه التدريبي على عدد من المجالات الانتاجية التي تعين المرضى المتعافين على امتلاك سبل العيش الكريم، فضلا عن الخدمات الإيوائية التي توفرها المؤسسة للنساء والأطفال.

وجرى اثناء اللقاء الاطلاع من خلال عرض تلفزيوني على مشروع مستشفى الامل لعلاج الأورام المقرر تنفيذه خلال الفترة القادمة.

وتسلم الدكتور بن حبتور في ختام الزيارة درعا تكريميا من المؤسسة، تقديرا لدوره في دعم وإسناد المؤسسة ونشاطها الإنساني.