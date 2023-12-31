أخبار اليمن : إتلاف 340 طناً من المواد الغذائية في صنعاء

إتلاف 340 طناً من المواد الغذائية في صنعاء
أتلف مكتب الصناعة والتجارة في أمانة العاصمة، 340 طنا من المواد الغذائية منتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي.
وأوضح مدير مكتب الصناعة بالأمانة ماجد السادة، أنه تم اليوم إتلاف 224 طناً من تلك المواد و116 طنا خلال اليومين الماضيين، شملت زبادي وحليب وعصائر.. مبيناً أن الإتلاف تم وفقاً للإجراءات القانونية، وبحضور عضو نيابة الصناعة والتجارة.
وأكد الحرص على استمرار نزول اللجان الميدانية لمكتب الصناعة وفروعه بالمديريات، للأسواق والمحال التجارية وتعزيز الرقابة على السلع الغذائية وضبط المخالفات السعرية واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
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