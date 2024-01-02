أخبار اليمن : ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 22 ألفاً و185

ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 22 ألفاً و185ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة، إلى 22 ألفاً و185 شهيداً، و57 ألفاً و35 مصاباً، منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وبحسب بيان نشرته وزارة الصحة بقطاع غزة، اليوم الثلاثاء، فقد "ارتكب جيش الاحتلال 15 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 207 شهيداً، و338 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية".

وأوضح المتحدث باسم الوزارة أشرف القدرة، أن 50 ألف سيدة حامل يعانين من سوء التغذية والمضاعفات الصحية، وخاصة ذوات الحمل الخطر، نتيجة عدم توافر مياه الشرب والنظافة والطعام والرعاية الصحية في مراكز الايواء.

وأكد تعرض أكثر من 900 ألف طفل في مراكز الإيواء لمخاطر البرد الشديد والجفاف وسوء التغذية والأمراض التنفسية والجلدية المعدية والاضطرابات النفسية.

وطالب القدرة المؤسسات الأممية بإجراء تدخلات عاجلة لإنقاذ حياة الأطفال والسيدات الحوامل والمرضى، ومنع الكارثة الصحية والانسانية والنفسية في مراكز الإيواء.

ويصعد جيش الاحتلال الصهيوني حربه على مستشفيات غزة والطواقم الصحية، ضمن حرب مدمرة على القطاع المحاصر يشنها منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، خلّفت خسائر مادية وبشرية، ودماراً هائلاً في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة.