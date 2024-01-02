أخبار اليمن : مجيديع ينفي وجود حسابات له على مواقع التواصل الاجتماعي

مجيديع ينفي وجود حسابات له على مواقع التواصل الاجتماعي
أكد الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والعلاقات الخارجية بالمؤتمر الشعبي العام الشيخ عبدالله احمد مجيديع، أنه لا يمتلك أي صفحات في مواقع التواصل الاجتماعي كلها.
وقال الشيخ مجيديع لـ(دوت الخليج) إن الصفحة التي تظهر باسمه في منصة X (تويتر سابقا) صفحة منتحلة لاسمه ولا علاقة له بها ولا بما ينشر فيها .
وأكد الأمين العام المساعد للمؤتمر أن مواقفه وتصريحاته تنشر في وسائل الإعلام الرسمية، داعياً إلى عدم الالتفات إلى ما ينشر في مثل هذه الصفحات المنتحلة والمزورة.
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