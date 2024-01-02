أخبار اليمن : عام 2023.. الأعلى حرارة في الصين

عام 2023.. الأعلى حرارة في الصينسجل عام 2023 الأشد حراً في الصين منذ بدء تسجيل بيانات الأرصاد الجوية قبل أكثر من ستين عاما، وفقا للمركز الصيني للمناخ، وذلك بسبب التغير المناخي.

وسجلت في يوليو الماضي العاصمة الصينية بكين رقما قياسيا لعدد أيام الحر الشديد خلال عام مع تخطي درجات الحرارة 35 بالمائة على مدى 27 يوما على التوالي.

وفي الشهر نفسه، سجلت منطقة شينجيانغ (غرب) رقما قياسيا لدرجة الحرارة في منطقة شاسعة شبه صحراوية مع بلوغ الحرارة 2ر52 درجة مئوية، علما أن شينجيانغ غالبا ما تكون في الصيف المنطقة الأشد حرّا في الصين.

وفي أغسطس الماضي هطلت أمطار غزيرة غير مسبوقة على بكين ومنطقتها متسببة بسقوط عشرات الوفيات، وكذلك في أقاليم شمال شرق الصين المحاذية لروسيا وكوريا الشمالية.