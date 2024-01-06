أخبار اليمن : اتحاد نقابات عمال اليمن يتضامن مع فلسطين

اتحاد نقابات عمال اليمن يتضامن مع فلسطينعقد الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن، اليوم، مؤتمرا صحفيا تضامنا مع الشعب الفلسطيني.

وخلال المؤتمر، تلا أمين عام الاتحاد، عبدالكريم العطنة، البيان التضامني الذي أكد فيه تأييد الاتحاد للمواقف المشرفة للسيد القائد عبدالملك بدر الدين الحوثي تجاه فلسطين ومقاومتها الباسلة من خلال العمليات العسكرية البطولية المساندة لفلسطين.

وندد البيان بالمجازر التي يرتكبها العدو الصهيوني ضد المدنيين والعمال والمصانع وكل وسائل العيش في فلسطين وبالتصعيد الامريكي في البحر الأحمر وإنشاء تحالف حماية السفن الاسرائيلية.

ودعا البيان الدول المحاذية لقطاع غزة إلى فك الحصار الجائر وإدخال المواد الغذائية والطبية، مستنكرا قيام السعودية والإمارات بإنشاء خط شحن بري من دبي مرورا بالسعودية والأردن لإيصال مواد غذائيّة إلى كيان الاحتلال بهدف كسر حصار اليمن على الكيان من خلال منعه للسفن التي تنقل البضائع للعدو الصهيوني.

واستهجن البيان وقف برنامج الغذاء العالمي لأنشطته في المحافظات الحرة كوسيلة ضغط أمريكية لثني الشعب اليمني عن مواقفه مع غزة، معتبرا تبريره بعدم وجود مبالغ مالية كافية كذبة يفضحها استمراره في نشاطه بالمناطق الخاضعة للاحتلال.

واشاد الاتحاد في البيان بقرار وزارة التجارة والصناعة مقاطعة البضائع الأمريكية والاسرائيلية ومنع دخولها لليمن، وكذا بإصدار قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل، داعيا المنظمات الحقوقية الدولية إلى توثيق جرائم إسرائيل بحق العمال الفلسطينيين.

وعقب المؤتمر الصحفي نفذ المشاركون وقفة تضامنية مع عمال وشعب فلسطين.

وأشار بيان الوقفة إلى أن هذه الوقفة تأتي تعبيرا عن التوجه الدائم والثابت نحو مناصرة حقوق وقضايا الشعوب المضطهدة.

وطالب البيان كل أحرار العالم بمواصلة تحركهم عبر التظاهرات والاعتصامات وممارسة كل ما لديهم من إمكانات للضغط على الكيان الصهيوني ومن ورائه لإيقاف حربه على سكان غزة وعموم فلسطين بشكل فوري.

كما طالب البيان مجلس الأمن الدولي باتخاذ موقف شجاع بإعلان إيقاف العدوان على غزة تطبيقا للقرارات والمواثيق الدولية وانتصارا لكرامة الإنسان.

ودعا البيان إلى سرعة فك حصار غزة وفتح معبر رفح بصورة دائمة لتأمين وصول كل مقومات الحياة من ماء وغذاء ودواء وكهرباء ووقود ومواد صحية لتلبية احتياجات سكان غزة المحاصرة.

