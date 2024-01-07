أخبار اليمن : 81251 شهيد وجريح منذ بدء العدوان على غزة

81251 شهيد وجريح منذ بدء العدوان على غزة
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 22 ألفاً و835 شهيداً و58 ألفاً و416 جريحاً.
وقالت الوزارة، في بيان اليوم، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 12 مجزرة في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية أسفرت عن استشهاد 113 وإصابة 250 آخرين.
وتواصل قوات الاحتلال الصهيوني، الأحد، غاراتها وقصفها على عدة مناطق في قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد وإصابة العشرات من الفلسطينيين، غالبيتهم من الأطفال والنساء، في اليوم الـ93 من العدوان على القطاع، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 بالمائة من سكان القطاع.
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