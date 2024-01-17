أخبار اليمن : ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 24448

ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 24448ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، إلى 24 ألفاً و448 شهيداً و61 ألفاً 504 مصابين، منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان اليوم الأربعاء، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 16 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 163 شهيداً و350 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأكدت أنه "مازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

وأشارت الوزارة إلى انتشار التهاب الكبد الوبائي من نوع A نتيجة الاكتظاظ وتدني مستويات النظافة في أماكن النزوح بقطاع غزة، محذرة من توقف الفحص المخبري للدم (CBC) في أي لحظة نتيجة نقص المواد الخاصة به.

ولليوم السادس على التوالي، يتواصل الانقطاع الكامل لخدمات الاتصالات والإنترنت عن قطاع غزة، بسبب العدوان الإسرائيلي المتواصل.

وهذه هي المرة السابعة على الأقل، التي تنقطع فيها الاتصالات بالكامل عن قطاع غزة، منذ بدء العدوان في السابع من تشرين الأول 2023، علما أن تضرر الخطوط والشبكات وأبراج الإرسال جراء الدمار الهائل الذي خلّفه العدوان في البنية التحتية، ونقص الوقود بسبب الحصار، أديا إلى انقطاعات متكررة وضغط على الشبكة وضعف الإرسال في أنحاء متفرقة من القطاع.