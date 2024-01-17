أخبار اليمن : انطلاق حملة تغريدات غزة 100 يوم عدوان وصمود

انطلاق حملة تغريدات غزة 100 يوم عدوان وصمود
تنطلق في الساعة التاسعة من مساء اليوم الأربعاء، حملة "غزة 100 يوم عدوان وصمود" على موقع التواصل الاجتماعي "إكس".
وتسلط الحملة الضوء على جرائم العدو الصهيوني خلال 100 يوم من العدوان على غزة، والصمود الأسطوري للمقاومة والشعب الفلسطيني .
ودعا المنظمون إلى المشاركة الواسعة في الحملة لإبراز جرائم العدوان الصهيوني الأمريكي وصمود أبناء غزة والمقاومة على مدى 100 يوم رغم الدعم الغربي والخذلان العربي، وذلك على هاشتاق: #غزة_100يوم_عدوان_وصمود
بنك التغريدات:
bit.ly/100dgaza
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