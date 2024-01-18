أخبار اليمن : ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 24620

ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 24620ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني المتواصل على غزة إلى 24 ألفاً و620 شهيداً و61 ألفاً و830 مصاباً، منذ السابع من أكتوبر الماضي؛ وفقاً لآخر حصيلة أعلنت عنها وزارة الصحة في القطاع اليوم الخميس..

وذكرت الوزارة في بيان، أن الاحتلال ارتكب 15 مجزرة راح ضحيتها 172 شهيدا و326 مصابا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأكدت أنه "مازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ 7 أكتوبر الماضي، عدواناً دامياً على غزة، استباحت فيه المدنيين ومنازلهم، ودمرت مساحات واسعة من القطاع، وشردت 90 بالمئة من سكانه.