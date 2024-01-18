ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 24620
ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني المتواصل على غزة إلى 24 ألفاً و620 شهيداً و61 ألفاً و830 مصاباً، منذ السابع من أكتوبر الماضي؛ وفقاً لآخر حصيلة أعلنت عنها وزارة الصحة في القطاع اليوم الخميس..
وذكرت الوزارة في بيان، أن الاحتلال ارتكب 15 مجزرة راح ضحيتها 172 شهيدا و326 مصابا خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأكدت أنه "مازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".
وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ 7 أكتوبر الماضي، عدواناً دامياً على غزة، استباحت فيه المدنيين ومنازلهم، ودمرت مساحات واسعة من القطاع، وشردت 90 بالمئة من سكانه.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 24620 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.