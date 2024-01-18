أخبار اليمن : ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين بغزة إلى 119

ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين بغزة إلى 119ارتفع عدد الشهداء الصحفيين الفلسطينيين إلى 119 صحفياً منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر الماضي، إثر استشهاد الصحفي وائل فنونة اليوم بقصف إسرائيلي في مدينة غزة.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، في بيان مقتضب: "ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 119 منذ بدء حرب الإبادة الجماعية، بعد ارتقاء الزميل وائل أبو فنونة، مدير عام قناة القدس الفضائية".

وذكرت قناة "القدس"، في بيان، أن "أبو فنونة ارتقى باستهداف إسرائيلي على مدينة غزة"، وقالت: "إننا إذا ننعى زميلًا جديدًا على طريق القدس والتحرير، نؤكد على مواصلتنا لرسالتنا الإعلامية المقاومة".

ويواصل الاحتلال لليوم الـ104 على التوالي، استهداف الطواقم الإعلامية والصحفية في قطاع غزّة، في سياق محاولاته لطمس الحقائق وإخفاء الصورة ومنع نقل وقائع عدوانه وتوثيق مجازره.