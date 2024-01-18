ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين بغزة إلى 119
ارتفع عدد الشهداء الصحفيين الفلسطينيين إلى 119 صحفياً منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر الماضي، إثر استشهاد الصحفي وائل فنونة اليوم بقصف إسرائيلي في مدينة غزة.
وقال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، في بيان مقتضب: "ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 119 منذ بدء حرب الإبادة الجماعية، بعد ارتقاء الزميل وائل أبو فنونة، مدير عام قناة القدس الفضائية".
وذكرت قناة "القدس"، في بيان، أن "أبو فنونة ارتقى باستهداف إسرائيلي على مدينة غزة"، وقالت: "إننا إذا ننعى زميلًا جديدًا على طريق القدس والتحرير، نؤكد على مواصلتنا لرسالتنا الإعلامية المقاومة".
ويواصل الاحتلال لليوم الـ104 على التوالي، استهداف الطواقم الإعلامية والصحفية في قطاع غزّة، في سياق محاولاته لطمس الحقائق وإخفاء الصورة ومنع نقل وقائع عدوانه وتوثيق مجازره.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين بغزة إلى 119 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.