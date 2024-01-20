أخبار اليمن : جرائم العدوان بمثل هذا اليوم 20 يناير

جرائم العدوان بمثل هذا اليوم 20 ينايرفي مثل هذا اليوم 20 يناير شن طيران العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي غارات جوية على عدد من المحافظات أسفرت عن استشهاد وإصابة مدنيين بينهم نساء وأطفال وتدمير كبير في البنية التحتية والممتلكات الخاصة.

ففي 20 يناير 2016، أصيب عدد من المواطنين في غارتين شنهما طيران العدوان على منزل مدير أمن تعز السابق العميد عبد الحليم نعمان في حي الحرَّير، أدتا أيضاً إلى تدمير المنزل وتضرر منازل أخرى مجاورة، كما شن غارة على القصر الجمهوري شرقي مدينة تعز، أسفرت عن تضرر عشرات المنازل المجاورة والسيارات والممتلكات العامة، وغارات اخرى على مناطق متفرقة في نقيل الابل بمنطقة الراهدة، ومنطقتي الضباب وحذران.

وفي المحافظة نفسها شن الطيران المعادي ست غارات على منطقة الرُبيعي استهدفت شركة الآمال للتجارة والمقاولات، واستهدف بغارات أخرى منزل الشيخ أحمد عبدالرحمن كرامي بمديرية خدير، ما أدى إلى تدميرهما، وشن غارات على منطقة العمري في ذوباب، وسلسلة غارات على منطقة الشريجة بين محافظتي تعز ولحج، أدت إلى أضرار في المنازل والمزارع.

وشن طيران العدوان غارة على مدينة يريم في محافظة إب، وثلاث غارات على محافظة الحديدة، وغارتين على مديرية صرواح، مستهدفا جسر نوع بالخط العام الرابط بين محافظتي مأرب وصنعاء.

واستهدف طيران العدوان بأربع غارات منطقة البيرق بالفرضة، وبغارة نقيل نهم في مديرية نهم وشن غارتين على منطقة زجان، وغارتين على وادي رجام مديرية بني حشيش بمحافظة صنعاء، ما أدى إلى أضرار بليغة في ممتلكات المواطنين والأراضي الزراعية.

وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، استشهدت امرأة وطفلان وأصيب ثمانية آخرين وتضرر عشرات المنازل وممتلكات المواطنين جراء غارة بقنبلة عنقودية شنها طيران العدوان على منزل مواطن في منطقة ضبوعة بمديرية نهم محافظة صنعاء.

واستشهد مواطن وأصيب اثنان آخران وتضرر منازل وممتلكات المواطنين الخاصة إثر 16 غارة شنها طيران العدوان على منطقة السواد بمديرية سنحان في محافظة صنعاء.

وشن طيران العدوان أربع غارات على منطقة ذمار القرن بمدينة ذمار أدت إلى تضرر منازل المواطنين، وثلاث غارات على منطقة المحجزة وغارتين على منطقة النجد بمديرية صرواح في محافظة مأرب، في حين استهدف قصف صاروخي للمرتزقة منازل المواطنين بمنطقة آل حجلان، وقصف مدفعي منازل ومزارع المواطنين في مناطق متفرقة بالمديرية.

وشن الطيران المعادي غارتين على منطقة عطان بأمانة العاصمة، وغارة على مطار الحديدة الدولي وأخرى على مديرية الصليف، وغارتين على الدفاع الساحلي وأربع غارات على منطقة دير العفيف بالمديرية ذاتها، كما شن غارتين جنوب منطقة الجديد في مديرية المخا بمحافظة تعز، وخمس غارات على مناطق أخرى في المديرية.

وألقى طيران العدوان ثلاث قنابل عنقودية على منطقة مندبة ووادي تيعر بمديرية باقم في محافظة صعدة، فيما قصف الجيش السعودي بالمدفعية منطقة الصوح بمديرية كتاف.

وفي 20 يناير 2018، استشهد رجل وزوجه في غارة شنها طيران العدوان على منطقة غمار بمديرية رازح في محافظة صعدة، كما شن غارة على مجازة في عسير، وغارتين على موقع الشرفة في نجران.

وشن طيران العدوان على 12 غارة على مديريتي حرض وميدي في محافظة حجة، وغارتين على مديرية صرواح في محافظة مأرب، وغارة على مفرق الوازعية بمحافظة تعز.

وفي مثل هذا اليوم من العام 2019، استشهد مواطنان وأصيب خمسة آخرين، إثر ست غارات شنها طيران العدوان على مصنع آزال للإسفنج بمنطقة جدر في مديرية بني الحارث بأمانة العاصمة أدت أيضاً إلى نشوب حريق في المصنع.

الطيران المعادي شن في الأمانة خمس غارات على قاعدة الديلمي الجوية، وغارة على منطقة الحفا، وأربع غارات على حديقة 21 سبتمبر بمديرية معين واستهدف بغارتين هنجرا خلف المستشفى السعودي الألماني، وشن غارة على ورشة بخط البحث الجنائي، واستهدف منازل المواطنين في منطقة دارس، كما شن غارتين على مصنع للمواد الغذائية بمنطقة وادي أحمد.

وشن طيران العدوان غارة على مصنع للإسنفج في شملان خط وادي ظهر بمديرية همدان محافظة صنعاء، ما أدى إلى نشوب حريق كبير.

وفي محافظة الحديدة قصف مرتزقة العدوان بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة أماكن متفرقة في مدينة الدريهمي وبالأسلحة المتوسطة وقذائف المدفعية قرى محل الشيخ والزعفران والشجن وغرب جولة السفينة في كيلو 16 بمديرية الدريهمي، وبالقذائف المدفعية باتجاه كلية الطب.

وشن طيران العدوان غارة على الطريق العام في بركان بمديرية رازح محافظة صعدة، وغارة على مدينة حرض بمحافظة حجة.

وفي 20 يناير 2020، أصيب مواطنان، جراء إطلاق قوات حرس الحدود السعودي نيران أسلحتها على القرى الحدودية الآهلة بالسكان في مديرية شدا بمحافظة صعدة، كما أصيبت طفلة جراء قصف صاروخي ومدفعي سعودي على مديرية رازح الحدودية بينما شن الطيران خمس غارات على مديرية الظاهر الحدودية، وغارة على المدافن قبالة جيزان.

طيران العدوان شن أربع غارات على مناطق متفرقة بمديرية صرواح في محافظة مأرب، وغارة على منطقة الضبوعة في مديرية نهم بمحافظة صنعاء، وغارة على منطقة الساقية بمديرية الغيل في محافظة الجوف، وغارة على منطقة الأعروش في مديرية خولان بمحافظة صنعاء.

وقصف مرتزقة العدوان مطار الحديدة بعدد من قذائف الهاون، واستهدفوا بالمدفعية قرية الشعب ومثلث العدين في مديرية حيس، ومنطقة الجبلية في مديرية التحيتا، ووقعت أضرار في منازل ومزارع المواطنين في المنطقة نتيجة قصفها بثلاثة صواريخ كاتيوشا من المرتزقة.

واستهدف المرتزقة مزارع المواطنين غرب مدينة التحيتا وقرية الشجن في أطراف مدينة الدريهمي بقذائف المدفعية والرشاشات الثقيلة والمتوسطة.

وفي مثل هذا اليوم من العام 2021، شن طيران العدوان ثلاث غارات على منطقة قيفه بمحافظة البيضاء وغارة على مزرعة مواطن في مديرية حيران، وأربع غارات على مدينة حرض بمحافظة حجة.

واستهدف طيران العدوان بأربع غارات منطقة المرازيق بمديرية خب والشعف في محافظة الجوف، وبغارتين مديرية مدغل في محافظة مأرب.

وفي محافظة الحديدة، استحدث مرتزقة العدوان تحصينات قتالية في منطقة الجبلية بمديرية التحيتا، وقصفوا بـ 104 صواريخ وقذائف مدفعية ، وبالأعيرة النارية المختلفة مناطق عديدة، في حين شن الطيران التجسسي ثماني غارات على مديرية الدريهمي.

وفي 20 يناير 2022، استهدف طيران العدوان بتسع غارات مديرية حريب، وبعشرين غارة مديرية الجوبة وبسبع غارات مديرية الوادي وبثلاث غارات مديرية صرواح في محافظة مأرب.

وشن الطيران المعادي غارتين على مديرية بيحان وست غارات على مديرية عين في محافظة شبوة استهدفت المستشفى وسيارة أحد المواطنين في الطريق العام ما أدى إلى أضرار كبيرة في الممتلكات العامة ومنازل المواطنين ومزارعهم.

طيران العدوان شن في أمانة العاصمة ثلاث غارات على محيط مطار صنعاء الدولي، وغارة على شارع الكلية الحربية بحي الروضة بمديرية بني الحارث وغارتين على مشروع النظافة في منطقة عصر، وأربع غارات على منطقة عطان في مديرية السبعين وثلاث غارات على الأكاديمية العليا بمنطقة الجراف الغربي شارع المطار بمديرية الثورة وغارة على مخازن غذائية تابعة للتاجر حيدر فاهم بالمديرية، خلفت أضراراً بليغة في الممتلكات العامة والخاصة.

واستهدف طيران العدوان منطقة القيادة بمديرية التحرير وبغارة منطقة باب اليمن جوار فرزة تعز بمديرية الصافية، ما أدى إلى أضرار بليغة في منازل وممتلكات المواطنين.

وشن طيران العدوان غارة على منطقة جربان بمديرية سنحان، وغارة على منطقة الخربة في سعوان بمديرية بني حشيش في محافظة صنعاء، واستهدف مناطق متفرقة بمدينة الحديدة بأربع غارات في حين قصف المرتزقة بالصواريخ والمدفعية والأعيرة النارية المختلفة مناطق عدة بالمحافظة.

