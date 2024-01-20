أخبار اليمن : مجيديع يعزي بوفاة الشيخ علي يحيي المساوى

مجيديع يعزي بوفاة الشيخ علي يحيي المساوىبعث الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والعلاقات الخارجية الشيخ عبدالله أحمد مجيديع، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ علي يحيي المساوى عضو المجلس المحلي بمديرية حجور كعيدنه محافظة حجة ، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.

وأشاد الأمين العام المساعد للمؤتمر في برقية العزاء التي بعثها إلى الشيخ عمر يحيي المساوى وإلى نجل الفقيد الشيخ حسين علي يحيي المساوى وآل بني المساوى بمديرية حجور كعيدنه بمحافظة حجة، بمناقب الفقيد الراحل.

معبراً عن خالص العزاء والمواساة للجميع في هذا المصاب الجلل، وذلك باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، سائلاً المولى -سبحانه وتعالى- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه وقبيلته الصبر والسلوان.

" إنا لله وإنآ إليه راجعون ".

