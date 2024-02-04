أخبار اليمن : ارتفاع عدد الشهداء في غزة إلى 27365

ارتفاع عدد الشهداء في غزة إلى 27365
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي حتى اليوم الأحد، إلى 27 ألفاً و365 شهيداً و66 ألفاً و630 مصاباً.
وقالت الوزارة في بيان لها، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 14 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 127 شهيداً و178 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأشارت الوزارة إلى أن "عددا من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ويمنع الاحتلال طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم".
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