أخبار اليمن : بن حبتور يشيد بالأداء العام لوزارة التخطيط والتنمية

بن حبتور يشيد بالأداء العام لوزارة التخطيط والتنميةأشاد رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، بالأداء العام لوزارة التخطيط والتنمية في المجالين التخطيطي والإحصائي، وخدمة الجانب التنموي على المستويين المركزي والمحلي.

جاء ذلك خلال زيارته اليوم ومعه نائبه لشئون الأمن والدفاع الفريق الركن جلال الرويشان وزارة التخطيط ولقائه الوزير عبدالعزيز الكميم، الذي اطلعه على سير نشاط الوزارة ومستوى تنفيذها لخطتها السنوية للعام 1445هـ، وفي المقدمة ما يتصل بمهامها في تنفيذ الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة.

وأشار الكميم خلال اللقاء الذي حضره وزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى بحكومة تصريف الأعمال الدكتور علي أبو حليقة ومدير مكتب رئيس الحكومة طه السفياني، إلى جهود الوزارة فيما يخص تحليل البيانات الإحصائية بما يخدم خطط التنمية.

ونوه بمستوى التعاون بين الوزارة ومختلف الجهات المعنية وذات العلاقة وفي المقدمة المكتب التنفيذي لإدارة الرؤية الوطنية.. معبرا عن الشكر لدعم الحكومة وتفاعلها مع خطط الوزارة ومشاريعها التطويرية.