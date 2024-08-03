أخبار اليمن : 9920 معتقلاً فلسطينياً بالضفة منذ 7 أكتوبر

9920 معتقلاً فلسطينياً بالضفة منذ 7 أكتوبر
ارتفع عدد المعتقلين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي، إلى 9 آلاف و920 شخصاً.
وقالت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني، في بيان مشترك، إن "حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر بلغت أكثر من 9920".
وذكرت المؤسسان أن "قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت أمس (الجمعة) وصباح السبت 30 مواطنا على الأقل من الضفة، بينهم صحفيان، إضافة إلى أطفال وأسرى سابقين".
ووفق البيان، توزعت عمليات الاعتقال على محافظات جنين ونابلس وطوباس وطولكرم (شمال)، ورام الله والقدس (وسط) وبيت لحم والخليل (جنوب) ورافقها "اعتداءات وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب تخريب وتدمير منازل المواطنين".
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