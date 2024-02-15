أخبار اليمن : ارتفاع عدد الشهداء في غزة إلى 28663

ارتفاع عدد الشهداء في غزة إلى 28663
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، إلى 28 ألفاً و663 شهيداً و68 ألفاً و395 مصاباً.
وقالت الوزارة في بيان اليوم الأربعاء، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 9 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 87 شهيداً و104 مصابين خلال الـ 24 ساعة ماضية.
وأشارت إلى أن عددا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
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