أخبار اليمن : 28775 شهيد منذ بدء العدوان على غزة

28775 شهيد منذ بدء العدوان على غزة
أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة إلى 28 ألفاً و775 شهيداً و68 ألفاً و552 مصاباً منذ 7 أكتوبر الماضي.
وقالت الوزارة في بيان، إن قوات الاحتلال ارتكبت 10 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 112 شهيدا و157 مصاباً خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأكدت أن عددا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
ودخل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يومه الـ133، مع تواصل المجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، واستمرار النزوح من مكان لآخر داخل القطاع المحاصر، في محاولة للنجاة من القصف الصاروخي وقذائف المدفعية ورصاص القناصة.
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