أخبار اليمن : إعادة فتح حركة السير في سائلة صنعاء

إعادة فتح حركة السير في سائلة صنعاء
فتح مرور أمانة العاصمة اليوم، حركة السير وسط سائلة صنعاء، بعد استكمال تنفيذ مشروع تأهيل الخط الرئيسي الناقل للصرف الصحي.
وأكد مدير مرور الأمانة العقيد أحمد القحوم، أنه تم صباح اليوم رفع الحواجز الخرسانية ومخلفات العمل بعد انتهاء تنفيذ مراحل المشروع وفتح السائلة بشكل دائم، بالتنسيق مع أمانة العاصمة والجهة المنفذة.
وأشار إلى بدء رجال المرور في عملية تنظيم وتسهيل حركة مرور السيارات وسط السائلة والعمل على تخفيف الازدحامات بالشوارع الرئيسية خاصة خلال شهر رمضان المبارك.
ودعا القحوم المواطنين والسائقين إلى العبور من طريق سائلة صنعاء بما يكفل انسيابية الحركة المرورية في الشوارع العامة والحد من الازدحام والمخالفات وتعزيز السلامة المرورية.
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