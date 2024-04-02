أخبار اليمن : طقس اليمن.. ضباب وأمطار على معظم المناطق

طقس اليمن.. ضباب وأمطار على معظم المناطقتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والإنذار المبكر، هطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالرعد وتشكل الضباب على عدة محافظات، وهبوب رياح نشطة إلى قوية على السواحل خلال الـ24 ساعة القادمة.

وحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز، يُتوقع هطول أمطار متفاوتة الشدة قد تصل حد الغزارة مصحوبة بالعواصف الرعدية وحبات البرد على محافظات صعدة، حجة، المحويت، عمران، صنعاء، ذمار، ريمة، الجوف ومأرب.

ومن المحتمل هطول أمطار متفرقة متفاوتة الشدة مصحوبة بالرعد على محافظات تعز، إب، البيضاء، الضالع، شبوة، مرتفعات لحج وأبين والمرتفعات المحاذية لسهل تهامة، وقد تمتد شرقاً لتشمل أجزاء من الهضاب الداخلية والصحارى.

ووفق مركز الأرصاد قد يتشكل الضباب على المرتفعات الجبلية الغربية والهضاب الداخلية، وتهب رياح نشطة الى قوية على خليج عدن وباب المندب وجنوب الساحل الغربي.

وأفاد المركز بأن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية، وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي جاءت على النحو الآتي/ ذمار : 11 ملم، عمران : 8.6، صنعاء ـ المطار : 5.8، المحويت : 2.8، إب ـ السدة : 1.5، حجة : 0.8، الحديدة ـ الكدن : 0.4ملم.

كما هطلت أمطار متفرقة على أمانة العاصمة تراوحت بين 1.1 - 11.5 ملم وعلى أجزاء من محافظات صعدة، الجوف، مأرب، أجزاء من الهضاب والصحارى وسهل تهامة وكانت خارج نطاق محطات الرصد.

ودعا المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم التواجد أو عبور ممرات السيول وبطون الأودية أثناء وبعد هطول الأمطار.

وحذر سائقي المركبات على الطرقات الجبلية من التدني الملحوظ في مدى الرؤية الأفقية بسبب هطول الأمطار وتشكل الضباب، ومن عبور الجسور الأرضية عند تدفق السيول.

كذلك حذر الصيادين ومرتادي البحر من اضطراب البحر وارتفاع الموج جنوب البحر الأحمر ومدخل باب المندب وغرب خليج عدن.