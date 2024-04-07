أخبار اليمن : 25 ألفا يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى

25 ألفا يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى
أدى نحو 25 ألف مصل ، اليوم الأحد، صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى المبارك، بمدينة القدس المحتلة، في اليوم الـ 28 من رمضان، رغم القيود التي تفرضها سلطات العدو الصهيوني.
وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، بأن أكثر من 25 ألف مصل فلسطيني أدوا صلاتي العشاء والتراويح في رحاب المسجد الأقصى، ومصلياته المسقوفة.
وانتشرت قوات العدو عند أبواب المسجد الأقصى، وفي البلدة القديمة، وفتشت عددا من الفلسطينيين في أثناء توافدهم إلى الصلاة.
وكانت قوات العدو وضعت في أول أيام شهر رمضان، أسلاكا شائكة على السور المحاذي للمسجد الأقصى المبارك، في منطقة “باب الأسباط”، بهدف منع دخول المصلين إلى المسجد الأقصى.
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