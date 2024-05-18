ليفركوزن يسطر تاريخاً جديداً في البوندسليغا

ليفركوزن يسطر تاريخاً جديداً في البوندسليغاأنهى باير ليفركوزن المتوج بلقب الدوري الألماني لكرة القدم الموسم بدون هزيمة في رقم قياسي غير مسبوق في "البوندسليغا" بعد فوزه على ضيفه أوغسبورغ 2 ـ 1، يوم السبت في الجولة الأخيرة من موسم 2023 ـ 2024.

وعلى ملعب باي أرينا، تقدم فيكتور بونيفاس بهدف لليفركوزن في الدقيقة 12، ثم أضاف روبرت أندريش الهدف الثاني في الدقيقة 27، ورد ميرت كومور بالهدف الوحيد لأوغسبورغ في الدقيقة 62.

ورفع ليفركوزن رصيده في الصدارة إلى 90 نقطة بفارق 17 نقطة عن شتوتجارت الوصيف و18 نقطة عن بايرن ميونخ صاحب المركز الثالث.

وبمقدور ليفركوزن أن يتوج أيضا بلقب كأس ألمانيا ولقب الدوري الأوروبي الذي سجل خلاله الفريق مسيرة قياسية حيث لم يتلق أي هزيمة ليرفع رصيده إلى 51 مباراة خالية من الهزائم على مستوى كافة المسابقات في الموسم الحالي.

ويلتقي ليفركوزن مع اتالانتا في نهائي الدوري الأوروبي ثم يلاقي كايزر سلاوترن في نهائي كأس ألمانيا.

على الجانب الأخر هبط فريق كولن لدوري الدرجة الثانية بعد خسارته على ملعب هايدنهايم 1 ـ 4 واقتنص شتوتجارت وصافة الدوري بفوزه على ضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ 4 ـ صفر تزامنا مع خسارة بايرن ميونخ البطل القياسي للمسابقة، على ملعب مضيفه هوفنهايم بهدفين مقابل أربعة في الوقت الذي سيخوض فيه بوخوم ملحق الصعود والهبوط في مواجهة صاحب المركز الثالث بالدرجة الثانية بعد حلوله في المركز الثالث من القاع بفارق الأهداف خلف يونيون برلين صاحب المركز الخامس عشر.

وخسر بوخوم على ملعب فيردر بريمن 1 ـ 4 في الوقت الذي فاز فيه يونيون برلين على ضيفه فرايبورغ 2 ـ 1 وضمن ماينز البقاء في دوري الأضواء بعد فوزه على مضيفه فولفسبورج 3 ـ 1.

وفي باقي المباريات، فاز بوروسيا دورتموند على دارمشتاد الذي هبط للدرجة الثانية، 4 ـ صفر وتعادل اينتراخت فرانكفورت مع لايبزج 2 ـ 2.