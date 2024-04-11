أخبار اليمن : فروع المؤتمر في المحافظات والجامعات تهنئ أبو راس بعيد الفطر

فروع المؤتمر في المحافظات والجامعات تهنئ أبو راس بعيد الفطرتلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق بن أمين أبو راس، برقيات التهاني من رؤوسا فروع المؤتمر الشعبي العام بالمحافظات، والجامعات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك 1445هـ.

وبهذه المناسبة رفعت قيادات فروع المؤتمر الشعبي العام بعموم المحافظات، والجامعات باسمائها ونيابة عن كافة قيادات وأعضاء وقواعد وحلفاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام بالمحافظات، أحر وأصدق التهاني والتبريكات بهذه المناسبة الدينية الغالية، التي تأتي هذا العام وشعبنا اليمني العظيم وقيادته وجيشه وقواه السياسية الحرة وعلى راسها المؤتمر الشعبي العام وانصار الله يسطرون مواقف التضامن والدعم والمساندة للشعب الفلسطيني الذي يتعرض لحرب ابادة من قبل دولة الاحتلال الصهيوني.

مشيرة كذلك الى حلول عيد الفطر وشعبنا اليمني العظيم يواجه في الوقت نفسه تحالفا عدوانيا جديدا بزعامة امريكا وبريطانيا ردا على موقف شعبنا اليمني وقواته المسلحة المتضامن والمساند للشعب الفلسطيني.

وجددت فروع المؤتمر الشعبي العام بالمحافظات والجامعات تأييدها ومباركتها للعمليات العسكرية البطولية للقوات المسلحة ضد الكيان الصهيوني وفي مقاومة العدوان الامريكي البريطاني، مجددة كذلك "العهد والولاء المطلق لله ولليمن ووحدته والدفاع عنها ضد كل المؤامرات والمشاريع الصغيرة".

كما جدد رؤوساء فروع المؤتمر الشعبي العام، تأكيدهم الولاء والوفاء لتنظيمهم المؤتمر الشعبي العام وقيادته ممثلة بالاخ صادق بن أمين أبو راس رئيس المؤتمر، وتمسكهم والتزامهم بمبادئ الميثاق الوطني، وتجسيد مبادىء وقيم المؤتمر في الاعتدال والوسطية.

سائلين المولى - عز وجل- ان يعيد هذه المناسبة على الجميع بالخير والبركات والصحة والعافية، (وعلى أبناء شعبنا ووطننا الغالي وتنظيمنا الرائد بالتقدم والتطور والازدهار والنماء والأمن والاستقرار)، والنصر المبين للشعب الفلسطيني ولشعبنا اليمني وبلادنا على الغزاة والمحتلين والمعتدين، مبتهلين بالرحمة للشهداء والشفاء للجرحى.