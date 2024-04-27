أخبار اليمن : الوهباني يعزي بوفاة الشيخ عبدالرقيب المنيفي

الوهباني يعزي بوفاة الشيخ عبدالرقيب المنيفي
بعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ عبدالرقيب عبدالواحد المنيفي، الذي انتقل إلى جوار ربه بعد حياة حافلة بالعطاء في خدمة الوطن والمجتمع.
وأشاد الوهباني في البرقية التي بعث بها إلى أبناء الفقيد الدكتور مصطفى ومطهر ومكرم ومراد ومرتضى وكافة آل المنيفي في عزلة قدس بمديرية المواسط محافظة تعز، بمناقب الراحل وعطاءه الوطني وإسهاماته الفاعلة في الجوانب الإجتماعية، معبراً عن صادق التعازي وعميق المواساة باسمه شخصياً وباسم قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام.
وابتهل الأمين العام المساعد إلى المولى العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه وكل محبيه الصبر والسلوان.
إنا لله وإنا إليه راجعون..
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