انت الأن تتابع خبر 9 دول صوتت ضد عضوية فلسطين في الأمم المتحدة .. أسماء والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - عارضت 9 دول قرار يؤيد أنّ دولة فلسطين مؤهلة لعضوية الأمم المتحدة وفقًا للمادة الرابعة من ميثاق الأمم المتحدة.

والدول التي عارضت هي:إسرائيل، والولايات المتحدة، وبابوا غينيا الجديدة، وميكرونيسا، وناروا وهنغاريا، والأرجنتين، وتشيكيا وبالاو، فيما صوتت 25 دولة بالامتناع.

فيما صوتت 143 من الدول الاعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة مساء اليوم الجمعة لصالح قرار يؤيد أنّ دولة فلسطين مؤهلة لعضوية الأمم المتحدة وفقًا للمادة الرابعة من ميثاق الأمم المتحدة، مطالبة بقبولها.



ومنح القرار، دولة فلسطين الحقوق والامتيازات اللازمة لضمان مشاركتها الكاملة والفعالة في دورات وأعمال الجمعية العامة والمؤتمرات الدولية التي تعقد تحت رعاية الجمعية العامة أو غيرها من أجهزة الأمم المتحدة، وكذلك في مؤتمرات الأمم المتحدة، على قدم المساواة مع الدول الأعضاء".



ورحب الأردن بالقرار، مؤكدًا أنه اجماع دولي على حق فلسطين بالعضوية الكاملة وإقامة الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.