أخبار اليمن : أمطار غزيرة على صنعاء.. إحذروا السيول

أمطار غزيرة على صنعاء.. إحذروا السيولتشهد العاصمة صنعاء وضواحيها، في هذه الأثناء هطول امطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية، وبدء تدفق السيول.

وغمرت مياه الأمطار عدداً من شوارع العاصمة، في ظل توقعات باستمرار هطول الأمطار المتفاوتة الشدة خلال الساعات القادمة على المدينة وعدد من المحافظات اليمنية.

وحذر المركز الوطني للأرصاد الجوية والإنذار المبكر، المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من تدفق السيول في الشعاب والوديان ونصح بعدم عبورها أو التواجد في مجاريها وعدم عبور الجسور الأرضية.

كما حذر من الصواعق والانهيارات والانزلاقات الصخرية والطينية، ومن تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الأمطار والسحب المنخفضة أو الضباب.