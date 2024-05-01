أخبار اليمن : في يوم عيدهم.. أوضاع صعبة يعيشها عمال اليمن

في يوم عيدهم.. أوضاع صعبة يعيشها عمال اليمنفي الوقت الذي يحتفي فيه العالم باليوم العالمي للعمال، يقبع عمال اليمن تحت وطأة الجوع والفقر نتيجة لانقطاع رواتبهم وفقدان أعمالهم جراء العدوان والحصار الذي تسبب بأسوأ كارثة إنسانية واقتصادية.

وفي هذا الخصوص، أكد الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن، أنه لن يدخر جهداً في نقل مظلومية عمال وعاملات ومتقاعدي الوطن جراء العدوان الأمريكي السعودي، إلى كل الاتحادات والنقابات العمالية في العالم.

وقال الاتحاد في بيان بمناسبة اليوم العالمي للعمال 1 مايو، :"بينما يحتفل العالم أجمع باليوم العالمي للعمال، تحل هذه المناسبة على عمال اليمن وهم محرومين من أبسط حقوقهم التي كفلتها كل القوانين والمواثيق الدولية، حيث يعيش مئات الآلاف من العمال والمتقاعدين أوضاعاً اقتصادية صعبة بسبب العدوان والحصار الأمريكي والسعودي الذي عمد إلى اتخاذ إجراءات اقتصادية، لزيادة الضغط على أبناء الشعب اليمني في الجانب الاقتصادي بعد فشله في المواجهات العسكرية".

وأشار إلى أن من تلك الإجراءات قطع مرتبات العمال وموظفي الدولة والمتقاعدين منذ ثماني سنوات، إضافة إلى تعمد استهداف البنى التحتية بما فيها المصانع والمزارع مما أدى إلى تسريح عشرات الآلاف من العاملين فيها وفقدان مصدر معيشتهم، وكذا استهداف العملة الوطنية، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير.

ونوه البيان إلى أن هذه الممارسات أثرت على مختلف قطاعات العمال في اليمن ولا يزال العمال يعانون من آثارها حتى اليوم.

ولفت إلى أن مناسبة عيد العمال تأتي هذا العام والشعب الفلسطيني يتعرض لجرائم إبادة جماعية من قبل الكيان الصهيوني أسفرت عن استشهاد وجرح الآلاف من عمال فلسطين وفقدان مئات الآلاف لوظائفهم وأعمالهم بدعم أمريكي لامحدود وتواطؤ دولي مفضوح.

وأعلن الاتحاد تعليق احتفالاته بهذه المناسبة تضامناً مع الأشقاء في فلسطين، مؤكداً دعم الموقف الوطني في مساندة أبناء غزة والتأييد المطلق لكل الخيارات العسكرية التي تتخذها القيادة الثورية.

وحمل أمريكا مسؤولية العدوان على اليمن، وحذر من مساعيها الأخيرة لتقويض جهود السلام، أو أي تصعيد عسكري.

ودعا البيان العمال وكافة أبناء الشعب اليمني للاستمرار في الخروج إلى الميادين والساحات مناصرة للشعب الفلسطيني، والالتفاف حول القيادة لاستعادة الحقوق المسلوبة من قبل العدوان الأمريكي السعودي.