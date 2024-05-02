أخبار اليمن : الوهباني يعزي بوفاة الشيخ مظفر الفلاحي

الوهباني يعزي بوفاة الشيخ مظفر الفلاحي
بعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ مظفر سعد الفلاحي، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء في خدمة الوطن والمجتمع.
وعبّر الأمين العام المساعد عن صادق التعازي وعميق المواساة في برقية العزاء التي بعث بها إلى أولاد الفقيد الشيخ عبدالرحمن، وعلي وحزام وعبدالله وأمين ومحسن وكافة آل الفلاحي في عزلة قرضان بمديرية مغرب عنس محافظة ذمار، باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام.
وأشاد الوهباني بمناقب الفقيد وبمواقفه وعطاءه اللامتناهي.. سائلاً المولى -جلّت قدرته- أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم كل أهله وذويه الصبر والسلوان.
إنا لله وإنا إليه راجعون،،
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