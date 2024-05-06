أخبار اليمن : ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين بغزة إلى 142

ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين بغزة إلى 142
أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين منذ 7 أكتوبر الماضي إلى 142، عقب استشهاد مصطفى عياد في قصف إسرائيلي استهدف منزله في حي الزيتون.
وقال المكتب في بيان اليوم الإثنين: "ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 142 منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، وذلك بعد ارتقاء الزميل المصور الصحفي الشهيد مصطفى عياد".
وأوضح المكتب الإعلامي أن عياد كان يعمل مصورا صحفيا في عدة وسائل إعلام.
وأضاف أنه "استشهد خلال قصف الاحتلال لحي الزيتون جنوبي مدينة غزة".
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