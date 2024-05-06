أخبار اليمن : صنعاء تعلن بدء صرف معاشات شهر مايو

صنعاء تعلن بدء صرف معاشات شهر مايوبدأت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، صرف معاشات المتقاعدين لشهر شوّال 1445هـ - مايو 2024م.

وأوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أن عملية الصرف التي بدأت في العاصمة صنعاء والمحافظات الحرة، تشمل صرف المعاشات التقاعدية ومعاشات العجز والوفاة للمتقاعدين في القطاع الخاص والمختلط.

وجددت المؤسسة التأكيد على أن صرف معاشات المتقاعدين وأسر المتوفين مستمرة في بداية كل شهر، حرصاً منها على توفير الحياة الكريمة للمؤّمن عليهم وأسرهم وإعانتهم على مواجهة المتطلبات المعيشية في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها البلد.