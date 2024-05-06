أخبار اليمن : اعتقال فنان مصري لهذا السبب

اعتقال فنان مصري لهذا السببألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، القبض على مطرب المهرجانات الشعبي عصام صاصا، بتهمة دهس شخص أعلى دائري المنيب، إلا أن مدير أعماله نفى مسؤوليته.

وقال معاذ مدير أعمال عصام صاصا في تصريحات صحفية أن المطرب كان يمر بالطريق الذي وقع فيه الحادث، ووقف ليرى ماذا حدث ما دفع المتواجدين للاعتقاد أنه هو المتسبب في الحادث.

كما أوضح أن صاصا كان انتهى من عمله في إحدى الحفلات في المعادي، وأثناء عودته إلى منزله، على الطريق أعلى دائري المنيب، شاهد سيارة أحد أصدقائه الذي كان ضمن المتواجدين معه في الحفل، خلال انقلابها على الطريق.

ولفت معاذ إلى أن عصام صاصا ما إن رأى سيارة صديقه هرول مسرعا نحو السيارة، للاطمئنان على صديقه، موضحا أن الأجهزة الأمنية حضرت إلى المكان، وألقت القبض على مطرب المهرجانات إلى قسم الشرطة، للاستماع إلى أقواله قائلاً: "متقبضش عليه بيستمعوا لأقواله بس حول الحادث"، حسبما نقلته صحيفة "المصراوي".

وكانت مديرية أمن الجيزة، تلقت بلاغا من مستشفى الهرم بوصول جثة هامدة لشخص جراء حادث تصادم أعلى الطريق الدائري، وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات اللازمة، بحسب ما نقلته القاهرة 24.

وبالانتقال والفحص تبين مصرع شخص نتيجة تعرضه لحادث تصادم مع سيارة ملاكي، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.*وكالات

