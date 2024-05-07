أخبار اليمن : متأثرة بجراحها.. أبو عبيدة يعلن وفاة أسيرة صهيونية

متأثرة بجراحها.. أبو عبيدة يعلن وفاة أسيرة صهيونية
قال الناطق العسكري باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، إن الأسيرة الصهيونية جودي فانشتاين توفيت متأثرة بجراح خطيرة أصيبت بها مع أسير آخر بعد قصف قبل شهر.
وأضاف في بيان مقتضب اليوم، أن الأسيرة لقيت مصرعها لعدم تلقيها الرعاية الطبية المكثفة بسبب تدمير العدو للمستشفيات في قطاع غزة.
وأكد أبو عبيدة -مخاطبا عموم الإسرائيليين خصوصا عائلات الأسرى- أن "تدمير جيشكم للمستشفيات وإخراجها عن الخدمة هو ما تسبب في معاناة ومقتل أسراكم وهذا ما يعانيه شعبنا".
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