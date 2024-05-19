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أحمد جودة - القاهرة - يلا كورة لايف.. مشاهدة إيفرتون ضد أرسنال بث مباشر دون تقطيع | الدوري الإنجليزي 2024

يلا كورة لايف.. مشاهدة إيفرتون ضد أرسنال بث مباشر دون تقطيع | الدوري الإنجليزي 2024.. يشدّ أنظار عشاق كرة القدم حول العالم اليوم الأحد 19 مايو، صراعٌ حاسمٌ يجمع بين فريقي آرسنال وإيفرتون في ختام الجولة الـ38 والأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

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لذلك ترصد بوابة دوت الخليج الإلكترونية عبر موقعها، كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن مباراة أرسنال وإيفرتون من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

ملحمة آرسنال وإيفرتون: صراع حاسم على لقب الدوري الإنجليزي

يدخل آرسنال هذه المباراة بآمال عريضة للتتويج بلقب الدوري، حيث يحتل المركز الثاني في الترتيب برصيد 86 نقطة، بفارق نقطتين خلف مانشستر سيتي المتصدر.

فوز آرسنال على إيفرتون، مع خسارة مانشستر سيتي في مباراته ضد وست هام، سيكون كافيًا لِمنح "المدفعجية" لقب الدوري للمرة الأولى منذ 19 عامًا.

في المقابل، يدخل إيفرتون المباراة دون أي ضغوط كبيرة، حيث يمُر بموسمٍ متوسط، ويحتل المركز الـ15 في الترتيب.

ومع ذلك، فإنّ المباراة ستكون حاسمةً لمستقبل مدرب آرسنال، ميكيل أرتيتا، حيث يُراهن على تحقيق الفوز وخطف اللقب لِتعزيز مكانته في النادي.

تُعدّ هذه المباراة بمثابة اختبار حقيقي لقدرات آرسنال على الصمود تحت الضغط، وتحقيق حلم الجماهير بلقب الدوري بعد غياب طويل.

موعد حاسم لِآرسنال وإيفرتون..صراع اللقب

يُحدد اليوم الأحد 19 مايو موعد حاسمًا في صراع لقب الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، حيث ستُقام مباراةٌ فاصلةٌ بين فريقي آرسنال وإيفرتون في الجولة الـ38 والأخيرة من البطولة.

تُقام المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وهو نفس توقيت مباراة مانشستر سيتي ضد وست هام يونايتد، حامل لقب الدوري الحالي.

القنوات الناقلة لمباراة آرسنال وإيفرتون

يُمكن لعشاق كرة القدم في الوطن العربي متابعة أحداث المباراة الحاسمة بين آرسنال وإيفرتون، والتي ستُقام غدًا الأحد 19 مايو في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، عبر القنوات التالية:

قناة بي إن سبورت 2: ستُذاع المباراة بشكلٍ مباشرٍ على قناة بي إن سبورت 2، وهي القناة الرياضية الشهيرة التي تُتيح للمشاهدين الاستمتاع بالتعليق باللغة العربية على المباراة.

منصات بي إن سبورت الإلكترونية: تطبيق بي إن سبورت: يُمكن للمشاهدين متابعة المباراة عبر تطبيق بي إن سبورت على هواتفهم الذكية والأجهزة اللوحية. موقع بي إن سبورت الإلكتروني: يُمكن أيضًا مشاهدة المباراة عبر موقع بي إن سبورت الإلكتروني على أجهزة الكمبيوتر.



جدول ترددات قناة بي إن سبورت 2

إليك جدول ترددات قناة بي إن سبورت 2 على بعض الأقمار الصناعية الشائعة في الوطن العربي:

القمر الصناعي التردد الاستقطاب معدل الترميز نايل سات 11786 أفقي 27500 عرب سات 12527 عمودي 27500 بدر 4 12034 أفقي 27500 هوت بيرد 11058 عمودي 27500

تشكيل آرسنال المتوقع أمام ايفرتون في الدوري الإنجليزي



وجاء تشكيل آرسنال المتوقع على النحو التالي..