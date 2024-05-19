انت الأن تتابع خبر بمقادير منزلية بسيطة لعمل محشي ورق العنب بطعم مميز بيذوب في الفم وطريقة سهلة بالخطوات!! والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - تحرص ربات البيوت على تقديم أشهى أنواع الأطعمة لعائلاتهن، ومن بين الأكلات المفضلة التي تحظى بإعجاب الجميع، يبرز المحشي ورق العنب كطبق مميز في المطبخ العربي. يتمتع هذا الطبق بشعبية كبيرة بفضل مذاقه الفريد والتنوع في طريقة تحضيره. وتتألف مكوناته الأساسية من ورق العنب والأرز واللحم المفروم، مع إضافة التوابل والفلفل الأسود وعصير الليمون لتعزيز النكهة، وينتهي الطبق بالطهي في صلصة شهية تجعل منه وجبة لا تُقاوم.
لإعداد محشي ورق العنب
- تبدأ الخطوات بغلي ورق العنب لمدة عشر دقائق ليصبح طريًا ومن ثم تصفيته. بعد ذلك، يتم مزج الأرز واللحم المفروم والبصل والبقدونس والطماطم المقطعة مع الزيت والملح والفلفل الأسود وعصير الليمون.
- يتم وضع هذا الخليط في أوراق العنب المسلوقة ولفها بإحكام. تصف هذه اللفائف في صينية مدهونة بالزيت، وتسكب فوقها الشوربة، ثم توضع الصينية في فرن مسخن مسبقًا على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة 40 دقيقة.
- عند اكتمال الطهي، يقدم المحشي ورق العنب ساخنًا مما يجعله طبقًا مثاليًا للولائم والجمعات العائلية. وتتميز هذه الوصفة بقدرتها على جمع الناس وإضفاء جو من الألفة والتواصل في المناسبات المختلفة، مما يؤكد على أهميتها في المطبخ العربي وأثرها في تعزيز الروابط الاجتماعية.