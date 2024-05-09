أخبار اليمن : تحذيرات أممية من إغلاق معبر رفح

تحذيرات أممية من إغلاق معبر رفححذّرت منظمة الصحة العالمية من أن إغلاق الاحتلال الإسرائيلي لمعبر رفح الحدودي يمنع الأمم المتحدة من إدخال الوقود، الذي بدونه ستتوقف كل العمليات الإنسانية، كما يعيق أيضا إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وقال تيدروس أدهانوم غيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية عبر منصة /إكس/: "إن كمية الوقود في مستشفيات جنوب قطاع غزة لا تكفي إلا لثلاثة أيام فقط، ما يعني أن عملها قد يتوقف قريبا"، مؤكدا أن أحد المستشفيات الثلاثة في رفح (وهو مستشفى النجار) بات خارج الخدمة بسبب العملية العسكرية في رفح.

وأشار إلى أنه في حين أن العمليات الإنسانية المحدودة تحتاج إلى توسيع نطاقها بشكل عاجل، فإن عملية رفح العسكرية تحد بشكل أكبر من قدرتنا على الوصول إلى آلاف الأشخاص الذين يعيشون في ظروف مزرية من دون طعام، ومن دون خدمات صحية ومن دون أمن كافٍ، مؤكدا أنه يجب أن يتوقف هذا الآن.

وتسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بكارثة إنسانية في القطاع الذي يبلغ عدد سكانه 2.4 مليون نسمة؛ وقد أدى إلى استشهاد 34904 فلسطينيين، وإصابة أكثر من 78514 آخرين، وإحداث دمار هائل في القطاع.