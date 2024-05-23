أخبار اليمن : 12 شهيداً بينهم 4 أطفال في جنين

12 شهيداً بينهم 4 أطفال في جنيناستشهد 12 فلسطينياً بينهم 4 أطفال برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين.

وأعلن مدير مستشفى الرازي فواز حماد، صباح اليوم الخميس، عن استشهاد الشاب مصطفى ابراهيم موسى جبارين (30 عاما) من مخيم جنين، متأثرا بجروحه، التي أصيب بها مساء أمس الأربعاء في جنين.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي انسحبت، فجرا، من مدينة جنين ومخيمها بعد عدوان استمر على مدار يومين اثنين، واسفر عن استشهاد 12 مواطنا، بينهم أربعة أطفال ومعلم وطبيب، وإصابة واعتقال عشرات المواطنين، والحاق اضرار مادية جسيمة في الشوارع والبنى التحتية وممتلكات المواطنين.

والشهداء هم: الطفل وسيم عاهد جرادات (15 عاما)، والطفل سامي أمين أحمد القيسي (18 عاما)، والطفل محمود فارس قريني (16 عاما)، وأخصائي الجراحة في مستشفى جنين أسيد جبارين (51 عاما)، والمعلم علام جرادات (48 عاما)، والطفل محمود أمجد حمادنة (15 عاما)، ومعمر محمد ذيب أبو عميرة (50 عاما)، وأمير عصام محمد أبو عميرة (22 عاما)، وأسامة محمد نعيم حجير، وباسم محمود صالح تركمان، والشاب جهاد محمد طالب (38 عاما).

وأعلنت القوى الوطنية والإسلامية في جنين، اليوم، الإضراب الشامل حدادا على أرواح الشهداء.

وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية، فإن العدد الإجمالي للشهداء في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، ارتفع إلى 517 شهيدا منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.