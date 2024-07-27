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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية «أولمبياد باريس 2024»، عن تسجيل رقم قياسي جديد لعدد التذاكر المباعة، على مدار تاريخ دورات الألعاب الأولمبية الصيفية.

وأكدت اللجنة المنظمة لأولمبياد باريس أنه تم بيع أو تخصيص 9 ملايين و700 ألف تذكرة لدورتي الألعاب الأولمبية والبارالمبية، بواقع 8 ملايين و700 ألف تذكرة للأولمبياد ومليون تذكرة للدورة البارالمبية.

وتجاوز دورة الألعاب الأولمبية «أولمبياد باريس 2024» الرقم القياسي لعدد التذاكر المباعة في تاريخ الدورات الأولمبية الصيفية والمسجل في أولمبياد أتلانتا 1996، حينما تم بيع 8 ملايين و300 ألف تذكرة.

ومن المرجح ارتفاع عدد التذاكر المباعة في دورة الألعاب الأولمبية «أولمبياد باريس 2024» نظرا لأن تذاكر 45 من المسابقات الرياضية ما زالت متاحة.

توترات جيوسياسية

انتشر نحو 45 ألف شرطي وآلاف الجنود في عملية أمنية ضخمة في باريس لتأمين حفل الافتتاح. بعد دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الأخيرة في بكين عام 2022، اندلعت الحرب في أوكرانيا وغزة، مما جعل الألعاب الأولمبية تقام في أجواء متوترة.

فرضت فرنسا أعلى تأهب أمني، رغم أن المسؤولين قالوا مرارًا إنه لا يوجد تهديد محدد لحفل الافتتاح أو المنافسات. في الوقت ذاته، قال مسؤولون إن وحدات حماية من النخبة ترافق الرياضيين الإسرائيليين من المنافسات وإليها وتُوفر لهم الحماية على مدار 24 ساعة يوميًا طوال الألعاب الأولمبية.

الألعاب الأولمبية.. تسجيل أول رقم قياسي في أولمبياد باريس

سيحضر العشرات من زعماء العالم حفل الافتتاح الذي سيحميه قناصة من فوق أسطح المباني وسيتم إغلاق المجال الجوي لباريس.

بالنسبة للألعاب بشكل عام، ستراقب طائرات المراقبة بالرادار وطائرات مسيرة من طراز ريبر من أعلى، وستكون طائرات ميراج 2000 المقاتلة في وضع الاستعداد لاعتراض الطائرات التي تدخل المجال الجوي المغلق.

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي فاز بولاية ثانية قبل عامين، في مقطع مصور نشره على موقع إكس للتواصل الاجتماعي: "كل شيء جاهز". وأضاف وهو يطل على برج إيفل: "حتى الحلقات (الأولمبياد) موجودة. استمتعوا بالألعاب!".

يأمل ماكرون أن تعزز الألعاب الأولمبية إرثه، لكن رهانه الفاشل على إجراء انتخابات تشريعية مبكرة أضعفه وألقى بظلاله على لحظته التاريخية المنتظرة على الساحة الدولية.

سيتنافس أكثر من 10500 رياضي في الألعاب الأولمبية بعد مرور 100 عام على آخر مرة نظمت فيها باريس الدورة الصيفية. انطلقت المنافسات يوم الأربعاء الماضي، وستمنح أول ميدالية ذهبية من أصل 329 غدًا السبت. سيقام حفل الختام في 11 أغسطس.