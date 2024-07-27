نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصراع يشتعل بين مايلي وأبوعلي.. من سيصبح الهداف الأجنبي العاشر في تاريخ الدوري المصري؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

اشتعل الصراع بين الثنائي الكونغولي فيستون مايلي لاعب بيراميدز، والفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الأهلي على لقب هداف مسابقة الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي 2023 – 2024.

ويعتلي فيستون مايلي صدارة هدافي مسابقة الدوري المصري هذا الموسم حتى الآن برصيد 14 هدفًا، ويتفوق بفارق هدفين عن وسام أبو علي الذي يحتل وصافة الترتيب برصيد 12 هدفًا متساويًا مع حسام أشرف لاعب بلدية المحلة.

وحال فوز فيستون مايلي أو وسام أبوعلي بلقب هداف الدوري هذا الموسم سوف يصبح الهداف الأجنبي رقم 10 في تاريخ المسابقة بعدما سبق وحقق 9 محترفين هذا اللقب في المواسم الماضية.

الهدافون الأجانب في تاريخ الدوري المصري

1- حمدتو أحمد (السودان)

يعد السوداني حمدتو أحمد لاعب الترسانة السابق أول هداف أجنبي في تاريخ الدوري المصري وحصل على اللقب في موسم 1949 – 1950 بعد تسجيله 10 أهداف بالبطولة.

2- علي محسن (اليمن)

نجم الزمالك السابق توج بلقب هداف الدوري المصري في موسم 1960 – 1961 بعد تسجيل 15 هدفًا.

3- جون أوتاكا (نيجيريا)

ثالث الهدافين الأجانب في تاريخ الدوري المصري هو النيجيري جون أوتاكا لاعب الإسماعيلي السابق وسجل 17 هدفًا في موسم 1999 – 2000.

4- فلافيو (أنجولا)

حصل مهاجم الأهلي السابق على لقب هداف الدوري المصري مرتين الأولى موسم 2006 – 2007 وسجل 17 هدفًا، والثانية في موسم 2008 – 2009 وسجل 12 هدفًا.

5- بابا آركو (غانا)

فاز لاعب طلائع الجيش السابق بلقب هداف الدوري موسم 2008 – 2009 مناصفة مع فلافيو مهاجم الأهلي بعد تسجيل كل منهما 12 هدفًا في مباريات المسابقة.

6- منسواه بوبا (نيجيريا)

تضم قائمة الهدافين الأجانب في الدوري المصري النيجيري منسواه بوبا لاعب اتحاد الشرطة السابق والذي حصل على لقب الهداف موسم 2009 – 2010 بعد تسجيل 14 هدفًا.

7- جون آنطوي (الإسماعيلي)

توج الغاني جون آنطوي مهاجم الإسماعيلي بلقب هداف الدوري المصري موسم 2013 – 2014 بتسجيله 11 هدفًا.

8- وليد أزارو (المغرب)

مهاجم الأهلي السابق حصل على لقب هداف الدوري المصري بتسجيله 18 هدفًا في موسم 2017 – 2018.

9- مابولولو (أنجولا)

آخر هداف أجنبي في الدوري المصري كان الأنجولي مابولولو مهاجم الاتحاد السكندري والذي حصل على اللقب موسم 2022 – 2023 بعد تسجيله 16 هدفًا.

