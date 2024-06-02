أخبار اليمن : ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى 36439

ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى 36439
ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 36 ألفاً و439 شهيداً، و82 ألفاً و627 مصاباً.
وذكرت وزارة الصحية بغزة، في بيان اليوم، أن الاحتلال الاسرائيلي، ارتكب 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية، وصل منها للمستشفيات 60 شهيداً، بالإضافة إلى 220 مصاباً.
وأضاف البيان، أن العديد من الضحايا لا يزالون تحت الأنقاض وفي الطرقات ولم تتمكن طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
وما يزال عدوان الاحتلال الإسرائيلي غير المسبوق على قطاع غزة متواصلاً بحراً وبراً وجواً منذ 240 يوماً، مخلّفا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين ودماراً هائلاً في البنى الأساسية والمرافق والمنشآت الحيوية، فضلاً عن ما سببه من كارثة إنسانية غير مسبوقة في القطاع نتيجة وقف إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود.
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