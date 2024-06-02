أخبار اليمن : 8985 معتقلاً في الضفة منذ الـ7 من أكتوبر

8985 معتقلاً في الضفة منذ الـ7 من أكتوبرارتفعت حصيلة المعتقلين الفلسطينيين في الضفة الغربية إلى 8 آلاف و985 منذ 7 أكتوبر الماضي، وذلك بعد اعتقال جيش الاحتلال الإسرائيلي 10 فلسطينيين من عدة محافظات.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني في بيان مشترك، إن "حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر المنصرم بلغت أكثر من 8985".

وأضاف البيان: "اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ مساء أمس (السبت) وحتى صباح اليوم الأحد 10 مواطنين على الأقل من الضّفة، بينهم طفل، وأسرى سابقون".

وأشار إلى توزع الاعتقالات على محافظات: "جنين ونابلس (شمال)، والخليل وبيت لحم (جنوب)، رافقها عمليات تخريب وتدمير واسعة في منازل المواطنين".

وأكد "اعتقال أشقاء من غزة في بيتونيا (غرب رام الله)، ولم يتسن لنا معرفة مزيد من التفاصيل عن عملية اعتقالهم".