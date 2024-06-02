أخبار اليمن : بسبب أغنية .. شجار حاد بين زوجين في حفل زفافهما

بسبب أغنية .. شجار حاد بين زوجين في حفل زفافهما
تداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو صادم، لعروسين يتشاجران في ليلة الزفاف بسبب أغنية.
تأزم الأمر بينهما وتطور لدرجة أن أصدقاء العريس أبعدوه، لأنه كان يريد ضرب عروسه بشدة، وكأنها شخص لا يعرفه.
وظهر في الفيديو، أصدقاء العريس وهم يحاولون إبعاده حتى لا يضرب عروسه، في حين تجمعت صديقات العروس حولها في محاولة لتهدئة الموقف، واحتواء الأزمة.
وحظي الفيديو المتداول بتفاعل واسع بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، وكشف البعض عن سبب الخلاف بين العروسين في ليلة الزفاف، مؤكدين أنه كان بسبب أغنية لا يرغب العريس في سماعها، بينما تتمسك العروس بها.*وكالات
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